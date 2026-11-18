Хозяйственный суд Сумской области обязал Российскую Федерацию возместить ЧАО «Технология» 3,04 млрд грн (69,4 млн долларов) убытков и упущенной выгоды. Компания специализируется на производстве упаковки для детского питания, соков и бытовой химии.

Иск касается авиационного удара (предположительно КАБом) 30 августа 2024 года по промышленному корпусу №3 предприятия на проспекте Победы в Сумах. После попадания на территории завода произошел пожар.

Согласно заключению эксперта, прямой материальный ущерб составляет 34,68 млн долл., ещё 34,72 млн долл. — упущенная выгода за период с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года.

Суд отметил, что имущество компании при разумных обстоятельствах не могло быть использовано в военных целях. Следовательно, Россия несет ответственность за удар и причиненный им ущерб.

Отдельно суд постановил взыскать с России 1,16 млн грн судебного сбора и 1,44 млн грн расходов на экспертные исследования.

Об этом свидетельствует решение суда.

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