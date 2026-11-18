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Господарський суд Сумської області зобов’язав Російську Федерацію відшкодувати ПрАТ «Технологія» 3,04 млрд грн (69,4 млн доларів) збитків та упущеної вигоди. Компанія спеціалізується на виробництві упаковки для дитячого харчування, соків і побутової хімії.

Позов стосується авіаційного удару (попередньо КАБом) 30 серпня 2024 року по промисловому корпусу №3 підприємства на проспекті Перемоги у Сумах. Після влучання на території заводу сталася пожежа.

За висновком експерта, прямі матеріальні збитки становлять 34,68 млн дол., ще 34,72 млн дол. – упущена вигода за період із першого кварталу 2022-го до третього кварталу 2025 року.

Суд зазначив, що майно компанії за розумних обставин не могло бути використане у військових цілях. Відтак Росія несе відповідальність за удар і завдану ним шкоду.

Окремо суд постановив стягнути з Росії 1,16 млн грн судового збору та 1,44 млн грн витрат на експертні дослідження.

Про це свідчить рішення суду.

У Львові суд зобов’язав рф виплатити компанії ₴48 млн компенсації за знищене дронами майно.

ЄСПЛ зобов’язав рф виплатити Грузії мільйони за порушення прав людини після війни 2008 року.

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