Росію зобов’язали виплатити сумському виробнику упаковки понад 3 млрд грн
Господарський суд Сумської області зобов’язав Російську Федерацію відшкодувати ПрАТ «Технологія» 3,04 млрд грн (69,4 млн доларів) збитків та упущеної вигоди. Компанія спеціалізується на виробництві упаковки для дитячого харчування, соків і побутової хімії.
Позов стосується авіаційного удару (попередньо КАБом) 30 серпня 2024 року по промисловому корпусу №3 підприємства на проспекті Перемоги у Сумах. Після влучання на території заводу сталася пожежа.
За висновком експерта, прямі матеріальні збитки становлять 34,68 млн дол., ще 34,72 млн дол. – упущена вигода за період із першого кварталу 2022-го до третього кварталу 2025 року.
Суд зазначив, що майно компанії за розумних обставин не могло бути використане у військових цілях. Відтак Росія несе відповідальність за удар і завдану ним шкоду.
Окремо суд постановив стягнути з Росії 1,16 млн грн судового збору та 1,44 млн грн витрат на експертні дослідження.
Про це свідчить рішення суду.
У Львові суд зобов’язав рф виплатити компанії ₴48 млн компенсації за знищене дронами майно.
ЄСПЛ зобов’язав рф виплатити Грузії мільйони за порушення прав людини після війни 2008 року.