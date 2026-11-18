Sąd gospodarczy obwodu sumskiego nakazał Federacji Rosyjskiej wypłacenie spółce PrAT „Technologia” 3,04 mld hrywien (69,4 mln dolarów) tytułem odszkodowania za straty i utracone korzyści. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności dla dzieci, soków i chemii gospodarczej.

Pozew dotyczy ataku lotniczego (wstępnie przypisywany KAB) z dnia 30 sierpnia 2024 r. na halę przemysłową nr 3 przedsiębiorstwa przy alei Peremohy w Sumach. Po trafieniu na terenie zakładu wybuchł pożar.

Zgodnie z opinią biegłego bezpośrednie straty materialne wynoszą 34,68 mln dolarów, a kolejne 34,72 mln dolarów to utracone korzyści za okres od pierwszego kwartału 2022 r. do trzeciego kwartału 2025 r.

Sąd zaznaczył, że mienie przedsiębiorstwa w rozsądnych okolicznościach nie mogło zostać wykorzystane do celów wojskowych. W związku z tym Rosja ponosi odpowiedzialność za atak i wyrządzone przez niego szkody.

Osobno sąd orzekł o nałożeniu na Rosję opłaty sądowej w wysokości 1,16 mln hrywien oraz kosztów ekspertyz w wysokości 1,44 mln hrywien.

Świadczy o tym orzeczenie sądu.

We Lwowie sąd zobowiązał Rosję do wypłacenia spółce 48 mln hrywien odszkodowania za mienie zniszczone przez drony.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zobowiązał Rosję do wypłacenia Gruzji milionów za naruszenie praw człowieka po wojnie z 2008 roku.

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