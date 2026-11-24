Галицкий районный суд Львова во вторник, 24 ноября, в ходе подготовительного заседания продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для Ирины Саветиной, обвиняемой в совершении теракта в феврале 2026 года.

По ходатайству прокурора Олега Телефанка коллегия судей под председательством Людмилы Мироненко отклонила просьбу защиты о домашнем аресте с электронным браслетом, несмотря на заявления адвоката Андрея Яцишина и самой подсудимой об отсутствии риска побега за границу.

Речь идет о теракте во Львове 22 февраля 2026 года, в результате которого погибли 23-летняя полицейская Виктория Спилка и военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский, а более 20 человек получили ранения. По данным следствия, задержанная 33-летняя жительница Ровенской области действовала по указаниям представителя российских спецслужб, а к делу также причастна 18-летняя жительница Харькова, которой ранее было предъявлено подозрение.

Источник: «Суспильне».

В ночь на 22 февраля 2026 года в центре Львова возле ТЦ «Магнус» произошли два взрыва, которые мэр Андрей Садовый официально назвал терактом.

Напомним, что СБУ расследовала взрывы во Львове как теракт с тяжкими последствиями.

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