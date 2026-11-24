Sąd Rejonowy w Galiczy, we wtorek, 24 listopada, podczas posiedzenia przygotowawczego przedłużył o 60 dni środek zabezpieczający w postaci aresztu bez możliwości zwolnienia za kaucją dla Iryny Sawietinowej, oskarżonej o popełnienie zamachu terrorystycznego w lutym 2026 roku.

Na wniosek prokuratora Olega Telefanka skład sędziowski pod przewodnictwem Ludmiły Mironenko odrzucił wniosek obrony o areszt domowy z elektroniczną bransoletką, pomimo oświadczeń adwokata Andrieja Jacyszyna oraz samej oskarżonej o braku ryzyka ucieczki za granicę.

Chodzi o zamach terrorystyczny we Lwowie z 22 lutego 2026 roku, w wyniku którego zginęła 23-letnia policjantka Wiktoria Spilka oraz żołnierz Gwardii Narodowej Józef Pawliński, a ponad 20 osób odniosło obrażenia. Według danych śledztwa zatrzymana 33-letnia mieszkanka obwodu rówieńskiego działała zgodnie z poleceniami przedstawiciela rosyjskich służb specjalnych, a w sprawę zamieszana jest również 18-letnia mieszkanka Charkowa, której wcześniej postawiono zarzuty.

Źródło: „Suspilne”.

W nocy z 21 na 22 lutego 2026 roku w centrum Lwowa, w pobliżu centrum handlowego „Magnus”, doszło do dwóch wybuchów, które burmistrz Andrij Sadowyj oficjalnie uznał za zamach terrorystyczny.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadziła dochodzenie w sprawie wybuchów we Lwowie jako w sprawie zamachu terrorystycznego o poważnych skutkach.

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