Бывшему директору компании, которая в 2023–2024 годах получила от Донецкой ОГА дорожные подряды на сумму 544 млн грн, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, предприятие заключило 12 договоров на содержание автомобильных дорог. Однако в налоговой отчетности по четырем договорам на сумму свыше 387 млн грн руководитель внес ложные сведения.

В результате, по версии правоохранителей, бюджет недополучил 52,6 млн грн НДС.

Источник: Офис Генерального прокурора Украины

Прокуроры Волынской областной прокуратуры обеспечили поступление в государственный бюджет почти 4,7 млн грн неуплаченных налогов от жителя области. Еще 100 тысяч гривен мужчина добровольно перечислил на нужды Сил обороны Украины.

В бюджет возвращено более 27 млн грн неуплаченных налогов.

С начала 2026 года государству возвращено 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.

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