Волинянин відшкодував державі майже 5 млн грн несплачених податків

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Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету майже 4,7 млн грн несплачених податків від жителя області. Ще 100 тисяч гривень чоловік добровільно перерахував на потреби Сил оборони України.

Встановлено, що упродовж 2022–2025 років волинянин продав за готівку 14 об’єктів незавершеного будівництва, розташованих на території області.

Під час оформлення угод декларував та сплачував обов’язкові платежі лише з доходу від продажу земельних ділянок, фактично приховуючи від оподаткування вартість розташованої на них нерухомості.

У результаті таких дій волинянин ухилився від сплати понад 4,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 360 тис. грн військового збору.

За фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах було розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 212 КК України).

Під час досудового розслідування, здійснюваного детективами ТУ БЕБ у Волинській області, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.

З огляду на це, як і передбачено законодавством (ч. 4 ст. 212 КК України), прокурори скерували до суду клопотання про звільнення громадянина від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. До бюджету повернули понад 27 млн грн несплачених податків. З початку 2026 року державі повернуто 1,6 млрд грн несплачених податків.

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