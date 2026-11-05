Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Wołyniu zapewnili wpływy do budżetu państwa w wysokości prawie 4,7 mln hrywien z tytułu niezapłaconych podatków od mieszkańca regionu. Kolejne 100 tysięcy hrywien mężczyzna dobrowolnie przekazał na potrzeby Sił Obronnych Ukrainy.

Ustalono, że w latach 2022–2025 mieszkaniec Wołyńia sprzedał za gotówkę 14 obiektów w trakcie budowy, położonych na terenie obwodu.

Podczas zawierania umów deklarował i uiszczał obowiązkowe opłaty wyłącznie od dochodów ze sprzedaży działek, faktycznie ukrywając przed opodatkowaniem wartość znajdujących się na nich nieruchomości.

W wyniku tych działań mieszkaniec Wołyńu uniknął zapłaty ponad 4,3 mln hrywien podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawie 360 tys. hrywien opłaty wojskowej.

W związku z umyślnym uchylaniem się od płacenia podatków na znaczną skalę wszczęto dochodzenie przedprocesowe (cz. 1 art. 212 Kodeksu Karnego Ukrainy).

W trakcie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez detektywów Oddziału Terytorialnego Służby Bezpieczeństwa Państwowego w obwodzie wołyńskim, wyrządzone szkody zostały w całości zrekompensowane.

W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa (ust. 4 art. 212 Kodeksu Karnego Ukrainy), prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o zwolnienie obywatela z odpowiedzialności karnej. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Wołyniu. Do budżetu zwrócono ponad 27 mln hrywien niezapłaconych podatków. Od początku 2026 r. do budżetu państwa zwrócono 1,6 mld hrywien niezapłaconych podatków.

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