Житель Волыни возместил государству почти 5 млн грн неуплаченных налогов

Прокуроры Волынской областной прокуратуры обеспечили поступление в государственный бюджет почти 4,7 млн грн неуплаченных налогов от жителя области. Еще 100 тысяч гривен мужчина добровольно перечислил на нужды Сил обороны Украины.

Установлено, что в течение 2022–2025 годов житель Волыни продал за наличные 14 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории области.

При оформлении сделок он декларировал и уплачивал обязательные платежи только с дохода от продажи земельных участков, фактически скрывая от налогообложения стоимость расположенной на них недвижимости.

В результате таких действий житель Волыни уклонился от уплаты более 4,3 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 360 тыс. грн военного сбора.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах было начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

В ходе досудебного расследования, проводимого детективами ТУ БЭБ в Волынской области, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Учитывая это, как и предусмотрено законодательством (ч. 4 ст. 212 УК Украины), прокуроры направили в суд ходатайство об освобождении гражданина от уголовной ответственности. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура. В бюджет возвращено более 27 млн грн неуплаченных налогов. С начала 2026 года государству возвращено 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.

Читай нас в