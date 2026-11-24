В Донецкой области во вторник, 24 ноября, объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или другими законными представителями из всех населенных пунктов Александровской и Черкасской общин.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, соответствующий приказ подписан из-за ежедневных вражеских обстрелов и авиаударов, а сама эвакуация теперь охватывает все населенные пункты на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Глава ОВА призвал родителей не медлить с выездом ради безопасности и будущего детей. Эвакуацию будут осуществлять специализированные группы полиции и спасателей совместно с местными военными администрациями, а семьям будут помогать выехать в более безопасные регионы Украины.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина в Telegram.

Принудительную эвакуацию семей с детьми ввели во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

На деоккупированной территории Херсонской области до сих пор остаются 132 ребенка, которые находятся в зоне обязательной эвакуации. Часть детей пока не удалось вывезти из-за постоянных российских обстрелов, атак дронов и заминированных маршрутов.

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