We wtorek, 24 listopada, w obwodzie donieckim ogłoszono przymusową ewakuację dzieci wraz z rodzicami lub innymi prawnymi opiekunami ze wszystkich miejscowości gmin Aleksandrówskiej i Czerkaskiej.

Jak poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Doniecku Wadim Filaskin, odpowiedni rozkaz został podpisany w związku z codziennymi ostrzałami wroga i nalotami bombowymi, a sama ewakuacja obejmuje obecnie wszystkie miejscowości na terytorium obwodu donieckiego kontrolowanym przez Ukrainę.

Szef administracji wojskowej wezwał rodziców, aby nie zwlekali z wyjazdem ze względu na bezpieczeństwo i przyszłość dzieci. Ewakuację przeprowadzą wyspecjalizowane grupy policji i ratowników we współpracy z lokalnymi administracjami wojskowymi, a rodzinom pomoże się w wyjeździe do bezpieczniejszych regionów Ukrainy.

Źródło: komunikat szefa Administracji Obwodowej w Doniecku Wadima Filaszkin w serwisie Telegram.

W związku z ciągłymi rosyjskimi ostrzałami wprowadzono przymusową ewakuację rodzin z dziećmi we wszystkich miejscowościach gmin Kramatorska i Słowiańska.

Na odokupowanym terytorium obwodu chersońskiego nadal przebywa 132 dzieci, które znajdują się w strefie obowiązkowej ewakuacji. Części dzieci nie udało się jeszcze ewakuować z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów, ataków dronów oraz zaminowanych tras.

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