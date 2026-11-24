Норвежская компания Kongsberg совместно с неназванным украинским производителем разработала новый комплекс противовоздушной обороны «Десна». Проект был реализован при поддержке правительств Украины и Норвегии.

Отмечается, что в течение последних месяцев Норвегия закупила несколько таких комплексов и передала их Украине.

Основным назначением нового противовоздушного комплекса является противодействие ударным беспилотникам россиян. Переданные установки уже используются на территории Украины. Разработка стала дополнением к другой системе противовоздушной обороны компании Kongsberg — NASAMS, которая также находится на вооружении украинских Сил обороны.

Комплекс Десна оснащён зенитными ракетами и пусковыми установками украинского производства, интегрированными с системой управления огнем, разработанной норвежской компанией Kongsberg.

Кроме того, Украина и Норвегия рассматривают возможность дальнейшего расширения совместного проекта для увеличения зоны противовоздушной защиты Украины. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик в ходе переговоров с украинским коллегой Евгением Хмарой.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-релиз Kongsberg.

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