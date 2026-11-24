Norweska firma Kongsberg we współpracy z nieznanym ukraińskim producentem opracowała nowy system obrony przeciwlotniczej „Desna”. Projekt zrealizowano przy wsparciu rządów Ukrainy i Norwegii.

Podano, że w ciągu ostatnich miesięcy Norwegia zakupiła kilka takich systemów i przekazała je Ukrainie.

Głównym przeznaczeniem nowego systemu obrony przeciwlotniczej jest zwalczanie rosyjskich dronów bojowych. Przekazane instalacje są już wykorzystywane na terytorium Ukrainy. Opracowany system stanowi uzupełnienie innego systemu obrony przeciwlotniczej firmy Kongsberg – NASAMS, który również znajduje się na uzbrojeniu ukraińskich Sił Obronnych.

Kompleks Desna jest wyposażony w pociski przeciwlotnicze i wyrzutnie produkcji ukraińskiej, zintegrowane z systemem kierowania ogniem opracowanym przez norweską firmę Kongsberg.

Ponadto Ukraina i Norwegia rozważają możliwość dalszego rozszerzenia wspólnego projektu w celu zwiększenia zasięgu obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Poinformował o tym minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik podczas rozmów ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Jewgienijem Chmarą.

Informacja ta pochodzi z komunikatu firmy Kongsberg.

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