Premier Węgier Péter Magyar ogłosił znaczny postęp w rozmowach z Ukrainą dotyczących dziesięciu kwestii związanych z prawami językowymi, kulturowymi i edukacyjnymi węgierskiej mniejszości narodowej.

Jak powiedział, porozumienia udało się osiągnąć w ciągu kilku tygodni. Madjar wyraził zadowolenie z wyników negocjacji i stwierdził, że stosunki między obydwoma krajami wkraczają w nową fazę rozwoju.

Węgierski premier podziękował również Wołodymyrowi Zełenskiemu za możliwość wspólnego uczczenia pamięci poległych ukraińskich obrońców w Użhorodzie.

Przypomniał, że po raz pierwszy odwiedził ten cmentarz w 2024 roku, po rosyjskim ataku na szpital dziecięcy „Okhmatdyt” w Kijowie, kiedy był jeszcze politykiem opozycyjnym.

Źródło: Ukrinform

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Mádarem w Użhorodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Máder zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Czytaj nas na