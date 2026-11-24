Madyar poinformował o postępach w negocjacjach z Ukrainą dotyczących praw mniejszości węgierskiej
Premier Węgier Péter Magyar ogłosił znaczny postęp w rozmowach z Ukrainą dotyczących dziesięciu kwestii związanych z prawami językowymi, kulturowymi i edukacyjnymi węgierskiej mniejszości narodowej.
Jak powiedział, porozumienia udało się osiągnąć w ciągu kilku tygodni. Madjar wyraził zadowolenie z wyników negocjacji i stwierdził, że stosunki między obydwoma krajami wkraczają w nową fazę rozwoju.
Węgierski premier podziękował również Wołodymyrowi Zełenskiemu za możliwość wspólnego uczczenia pamięci poległych ukraińskich obrońców w Użhorodzie.
Przypomniał, że po raz pierwszy odwiedził ten cmentarz w 2024 roku, po rosyjskim ataku na szpital dziecięcy „Okhmatdyt” w Kijowie, kiedy był jeszcze politykiem opozycyjnym.
Źródło: Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Mádarem w Użhorodzie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.
Máder zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.
Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.