W Ukrainie ograniczono dostęp do czterech internetowych księgarni — BOOKSTORE, Clondike, BurchBook i EZOTERIKIEV — z powodu sprzedaży zakazanej rosyjskiej literatury oraz ukrywania informacji o statusie prawnym i lokalizacji właścicieli.

Jak poinformował Państwowy Komitet ds. Telewizji i Radiodifuzji, decyzję podjął Narodowy Centrum Operacyjno-Technicznego Zarządzania Sieciami Komunikacji Elektronicznej Ukrainy (jednostka podlegająca Państwowej Służbie Łączności Specjalnej) w wyniku wspólnych działań z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Monitoring przeprowadzony przez Państwowy Komitet ds. Telewizji i Radia wykazał, że na tych stronach internetowych znajdowały się książki rosyjskich wydawnictw „Eksmo”, „AST” i „MIF”, powiązanych z obywatelem Federacji Rosyjskiej objętym sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także publikacje wydane po rozpoczęciu pełnej inwazji i prawdopodobnie przywiezione nielegalnie. Administracje stron zignorowały wcześniejsze wezwania do usunięcia zakazanej literatury; dostęp do nich będzie można przywrócić dopiero po zniesieniu stanu wojennego i zalegalizowaniu działalności, a ogółem od lipca 2025 r. z inicjatywy komisji i przy wsparciu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zablokowano już 56 internetowych księgarni oferujących produkty z Rosji i Białorusi.

Źródło: komunikat Państwowej Komisji ds. Telewizji i Radia.

Wcześniej zablokowano serwisy internetowe Storinkabook, IQbook, Po4itayka, Po4itaemka, Knigomania oraz Knygomania. Według wyników kontroli prowadzili oni sprzedaż wydawnictw pochodzących z państwa agresora, w szczególności publikacji rosyjskich wydawnictw objętych sankcjami, takich jak „Eksmo”, „AST”, „Centrpoligraf” i „Piter”.

W Ukrainie wydłużono listę zakazanych rosyjskich książek.

Czytaj nas na