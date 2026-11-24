乌克兰已限制对四家在线书店——BOOKSTORE、Clondike、BurchBook和EZOTERIKIEV——的访问，原因是这些平台销售被禁的俄罗斯出版物，且隐瞒了所有者的法律地位和所在地信息。

据国家电视和广播委员会称，该决定由乌克兰电子通信网络国家行动技术管理中心（隶属于国家特种通信局）根据与乌克兰安全局联合行动的结果作出。

国家电视和广播委员会的监测发现，这些网站上存在与受乌克兰国家安全与国防委员会制裁的俄罗斯公民有关联的俄罗斯出版社“Эксмо”、“АСТ”和“МИФ”出版的书籍， 此外还发现了全面入侵开始后出版、且很可能系非法入境的出版物。网站管理方无视了此前要求其下架禁书的警告； 只有在结束战时状态并使相关活动合法化后，才能恢复对这些网站的访问；总体而言，自2025年7月以来，在该委员会的倡议下并得到乌克兰安全局（SBU）的协助，已有56家销售俄罗斯和白俄罗斯产品的在线书店被封禁。

来源：国家电视和广播委员会公告。

此前，Storinkabook、IQbook、Po4itayka、Po4itaemka、Knigomania和Knygomania等在线资源已被封禁。 据核查结果显示，这些网站销售了侵略国的图书产品，特别是受制裁的俄罗斯出版社“埃克斯莫”、“AST”、“Tsentrpoligraf”和“彼得”的出版物。

乌克兰的禁售俄罗斯书籍清单又新增了若干条目。

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