乌克兰国家银行公布了2026年11月25日（星期三）的外汇官方汇率。美元和欧元对格里夫纳的汇率继续走高。 据乌克兰国家银行数据显示，美元兑格里夫纳汇率为45.35格里夫纳，较前一日上涨27科皮克。 欧元将上涨15科皮克，至49.60格里夫纳；波兰兹罗提将上涨2科皮克，至11.11格里夫纳。

乌克兰国家银行汇率

11月25日（周三），乌克兰国家银行将美元官方汇率定为45.35格里夫纳。 与11月24日（周二）相比，美元汇率上涨了27科皮克。前一银行交易日，其汇率为45.08格里夫纳。

欧元汇率同样有所上涨。11月25日，欧元官方汇率为49.60格里夫纳。这比前一天高出15科皮克，此前乌克兰国家银行将欧元汇率定为49.45格里夫纳。

“黑色星期五”将如何影响美元汇率

“环球银行”金融市场与投资活动部主任 塔拉斯·莱索维伊在接受RBC-乌克兰采访时表示，11月底现金外汇市场的另一个影响因素将是11月27日的“黑色星期五”。

据这位银行家称，零售连锁店的季节性折扣可能会促使部分乌克兰人动用外汇储蓄进行消费。这可能会增加市场上的现汇供应，从而抑制汇率上涨。

此外，11月底银行和兑换点之间的美元买入价与卖出价差可能会缩小。此前，部分机构的价差为1至1.5格里夫纳，但今后该价差可能会缩小。

乌克兰国家银行（NBU）发布了相关消息。

美元和欧元继续贬值：乌克兰央行更新了11月23日的汇率。

乌克兰黄金价格上涨：截至11月24日，每克黄金价格是多少

关注我们在