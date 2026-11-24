乌克兰安全局已向法院提交了针对俄罗斯医务员伊利亚·索罗金的起诉书，此人在乌克兰战俘中以“邪恶医生”的绰号闻名， 指控其在俄罗斯联邦莫尔多维亚共和国第10号劳改营对战俘实施大规模酷刑。

据调查显示， 在长达三年多的时间里——从2023年2月至2026年4月——该嫌疑人以进行医疗检查为幌子，用电击枪对受伤的乌克兰守卫实施酷刑，直至其昏迷或暂时瘫痪，并用橡胶警棍殴打他们， 随后将他们留在冰冷的牢房中，且未提供必要的救助。

这名目前身处侵略国境内的俄罗斯人的行为，已被定性为违反《乌克兰刑法典》第438条第1款（虐待战俘），这严重违反了《日内瓦公约》的规定。 调查工作由乌克兰安全局（SBU）总调查局与国家警察局刑事侦查局在总检察长办公室的程序指导下共同开展，执法部门正继续采取综合措施，以追究被告的责任。

来源：乌克兰安全局新闻处通报。

欧盟对莫尔多维亚第10号惩教所医生伊利亚·索罗金（绰号“邪恶医生”）实施了制裁。 他被指控对乌克兰战俘实施酷刑和侮辱，并蓄意拒绝向其提供医疗救助，导致数名被关押者死亡。

俄罗斯在乌克兰犯下了系统性的战争罪行，其规模堪比第二次世界大战期间的事件，这意味着在未追究罪犯责任的情况下，俄罗斯不可能重返国际社会。

关注我们在