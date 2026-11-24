Служба безопасности Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении российского фельдшера Ильи Сорокина, известного среди украинских военнопленных под прозвищем «Доктор Зло», за массовые пытки пленных в исправительной колонии № 10 Республики Мордовия РФ.

По данным следствия, в течение более трёх лет — с февраля 2023 по апрель 2026 года — фигурант под видом медицинских осмотров пытал раненых украинских защитников электрошокером до потери сознания или временного паралича и избивал их резиновыми дубинками, после чего оставлял в холодных камерах без оказания необходимой помощи.

Действия россиянина, который в настоящее время находится на территории страны-агрессора, квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными), что является грубым нарушением требований Женевской конвенции. Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с Департаментом уголовного розыска Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, а правоохранители продолжают комплексные меры по привлечению обвиняемого к ответственности.

Источник: сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины.

Европейский Союз ввел санкции против врача исправительной колонии № 10 в Мордовии Ильи Сорокина, известного под прозвищем «Доктор Зло». Его обвиняют в пытках и унижении украинских военнопленных, а также в сознательном отказе оказывать им медицинскую помощь, что привело к гибели нескольких заключенных.

Россия совершает в Украине систематические военные преступления, масштабы которых сопоставимы с событиями Второй мировой войны, что исключает её возвращение в международное сообщество без привлечения виновных к ответственности.

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