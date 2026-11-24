Służba Bezpieczeństwa Ukrainy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rosyjskiemu sanitariuszowi Ilji Sorokinowi, znanemu wśród ukraińskich jeńców wojennych pod pseudonimem „Doktor Zło”, za masowe torturowanie jeńców w kolonii karnej nr 10 Republiki Mordowii w Federacji Rosyjskiej.

Według danych śledztwa, przez ponad trzy lata — od lutego 2023 r. do kwietnia 2026 r. — oskarżony pod pozorem badań lekarskich torturował rannych ukraińskich obrońców paralizatorem elektrycznym aż do utraty przytomności lub tymczasowego paraliżu oraz bił ich gumowymi pałkami, po czym pozostawiał ich w zimnych celach bez udzielenia niezbędnej pomocy.

Działania Rosjanina, który obecnie przebywa na terytorium państwa agresora, zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy (okrutne traktowanie jeńców wojennych), co stanowi rażące naruszenie postanowień konwencji genewskiej. Śledztwo prowadzili pracownicy Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z Departamentem Śledczym Policji Narodowej pod kierownictwem proceduralnym Biura Prokuratora Generalnego, a organy ścigania kontynuują kompleksowe działania mające na celu pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności.

Źródło: komunikat służby prasowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Unia Europejska nałożyła sankcje na lekarza kolonii karnej nr 10 w Mordowii, Ilję Sorokina, znanego pod pseudonimem „Doktor Zło”. Został on oskarżony o torturowanie i poniżanie ukraińskich jeńców wojennych, a także o świadome odmówienie udzielenia im pomocy medycznej, co doprowadziło do śmierci kilku osadzonych.

Rosja popełnia na Ukrainie systematyczne zbrodnie wojenne, których skala jest porównywalna z wydarzeniami z czasów II wojny światowej, co wyklucza jej powrót do społeczności międzynarodowej bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

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