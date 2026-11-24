SBU przekazała do sądu sprawę rosyjskiego Doktora Zła
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rosyjskiemu sanitariuszowi Ilji Sorokinowi, znanemu wśród ukraińskich jeńców wojennych pod pseudonimem „Doktor Zło”, za masowe torturowanie jeńców w kolonii karnej nr 10 Republiki Mordowii w Federacji Rosyjskiej.
Według danych śledztwa, przez ponad trzy lata — od lutego 2023 r. do kwietnia 2026 r. — oskarżony pod pozorem badań lekarskich torturował rannych ukraińskich obrońców paralizatorem elektrycznym aż do utraty przytomności lub tymczasowego paraliżu oraz bił ich gumowymi pałkami, po czym pozostawiał ich w zimnych celach bez udzielenia niezbędnej pomocy.
Działania Rosjanina, który obecnie przebywa na terytorium państwa agresora, zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy (okrutne traktowanie jeńców wojennych), co stanowi rażące naruszenie postanowień konwencji genewskiej. Śledztwo prowadzili pracownicy Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z Departamentem Śledczym Policji Narodowej pod kierownictwem proceduralnym Biura Prokuratora Generalnego, a organy ścigania kontynuują kompleksowe działania mające na celu pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności.
Źródło: komunikat służby prasowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Unia Europejska nałożyła sankcje na lekarza kolonii karnej nr 10 w Mordowii, Ilję Sorokina, znanego pod pseudonimem „Doktor Zło”. Został on oskarżony o torturowanie i poniżanie ukraińskich jeńców wojennych, a także o świadome odmówienie udzielenia im pomocy medycznej, co doprowadziło do śmierci kilku osadzonych.
Rosja popełnia na Ukrainie systematyczne zbrodnie wojenne, których skala jest porównywalna z wydarzeniami z czasów II wojny światowej, co wyklucza jej powrót do społeczności międzynarodowej bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.