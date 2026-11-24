Premier Węgier Péter Magyar przybył we wtorek, 24 listopada, do obwodu zakarpackiego na Ukrainie. Jest to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w Zakarpaciu od 2015 roku.

Jak poinformował sam szef rządu na Facebooku, podróż odbywa wraz z minister spraw zagranicznych Węgier Anitą Orban. W ramach wizyty Madjar planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, porozmawiać z liderami lokalnej społeczności węgierskiej, a także odwiedzić szereg węgierskich instytucji w regionie.

Źródło: wpis premiera Węgier Pétera Mádára na Facebooku.

Máder oświadczył wcześniej, że chce osobiście przekazać społeczności węgierskiej w Zakarpaciu słowa wsparcia ze strony Węgier. Podczas wystąpienia w parlamencie 23 listopada wyraził również współczucie Ukraińcom i Węgrom z Zakarpacia w związku z rosyjską agresją.

Máder zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Premier Węgier Péter Madjar publicznie oskarżył swojego poprzednika Viktora Orbána o ukryte nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

Premier Węgier Péter Madjar oświadczył, że w Brukseli w Belgii uzgodnił z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stworzenie nowych podstaw stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Było to ich pierwsze spotkanie, które odbyło się przy okazji szczytu przywódców UE 17 października.

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