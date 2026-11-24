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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, прибув до Закарпатської області України. Це перший візит голови угорського уряду на Закарпаття з 2015 року.

Як повідомив сам очільник уряду у соцмережі Facebook, поїздку він здійснює разом із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. У межах візиту Мадяр планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, поспілкуватися з лідерами місцевої угорської громади, а також відвідати низку угорських установ регіону.

Джерело: допис прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

Мадяр раніше заявляв, що хоче особисто передати угорській громаді на Закарпатті слова підтримки від Угорщини. Під час виступу в парламенті 23 листопада він також висловив співчуття українцям і закарпатським угорцям через російську агресію.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня.

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