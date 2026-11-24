Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Głowa państwa określiła tę pierwszą od 2015 roku wizytę węgierskiego premiera na Ukrainie jako niezwykle ważną zarówno dla stosunków dwustronnych, jak i dla integracji europejskiej Kijowa.

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Zełenski podkreślił, że Ukraina nie zmienia kursu na przystąpienie do UE i spełnia wszystkie warunki niezbędne do otwarcia klastrów negocjacyjnych, a także pracuje nad pogłębieniem konstruktywnej współpracy ze wszystkimi sąsiednimi państwami, w szczególności z Węgrami, Polską, Rumunią, Mołdawią i Słowacją.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Premier Węgier Péter Magyar przybył we wtorek, 24 listopada, do obwodu zakarpackiego na Ukrainie. Jest to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w Zakarpaciu od 2015 roku.

Máder oświadczył wcześniej, że chce osobiście przekazać społeczności węgierskiej na Zakarpaciu słowa wsparcia ze strony Węgier. Podczas wystąpienia w parlamencie 23 listopada wyraził również współczucie Ukraińcom i Węgrom z Zakarpacia w związku z rosyjską agresją.

Mágyar zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Mágyar skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Premier Węgier Péter Madjar publicznie oskarżył swojego poprzednika Viktora Orbána o ukryte nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

Premier Węgier Péter Madjar oświadczył, że w Brukseli w Belgii uzgodnił z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stworzenie nowych podstaw stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Było to ich pierwsze spotkanie, które odbyło się przy okazji szczytu przywódców UE 17 października.

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