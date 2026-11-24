11月24日星期二，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在喀尔巴阡地区会见了匈牙利总理彼得·马贾尔。 两国领导人首先前往乌日戈罗德的荣耀山纪念碑前献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

乌克兰总统表示，这是自2015年以来匈牙利总理首次访问乌克兰，无论对于双边关系还是基辅的欧洲一体化进程，都具有极其重要的意义。

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泽连斯基强调，乌克兰不会改变加入欧盟的方针，正在履行开启各谈判章节的所有条件，同时致力于深化与所有邻国的建设性合作， 特别是匈牙利、波兰、罗马尼亚、摩尔多瓦和斯洛伐克。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的声明。

匈牙利总理彼得·马贾尔于11月24日（星期二）抵达乌克兰扎卡尔帕蒂亚州。这是自2015年以来匈牙利政府首脑首次访问扎卡尔帕蒂亚。

马贾尔此前曾表示，希望亲自向扎卡尔帕蒂亚的匈牙利族社区转达匈牙利的声援。11月23日在议会发言时，他还就俄罗斯的侵略行为向乌克兰人民和扎卡尔帕蒂亚的匈牙利族人表示了慰问。

马亚尔提议将喀尔巴阡地区作为与泽连斯基会晤的地点。

马亚尔批评了将欧盟预算与对乌克兰援助挂钩的提议。

匈牙利总理彼得·马亚尔公开指责其前任维克托·奥尔班暗中呼吁发动武装起义并暴力改变宪政秩序。

匈牙利总理彼得·马贾尔表示，他在比利时布鲁塞尔与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基达成一致，将为两国之间的政治和经济关系奠定新的基础。 这是两人首次会晤，于10月17日在欧盟领导人峰会期间举行。

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