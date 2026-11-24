11月24日星期二，上诉法院裁定，参与彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡冲突的瓦伦蒂娜·莫洛达继续羁押。 该女子被指控在战时状态下妨碍乌克兰武装部队执行任务，并泄露军事设施的位置信息。

hromadske记者德尼·布拉维恩从法庭现场报道了这一消息，并指出，在庭审期间，检察官出示了“莫洛达-雅”机构的执照，其中莫洛达仅被列为该机构的主任，而非医生。

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据检方称，近期未对许可文件进行任何修改，而涉案人员乘坐前往彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡的“救护车”，根本未登记在该诊所名下。 此外，记者调查发现，早在2025年12月，该诊所就因患者投诉而面临刑事诉讼——这些患者在该诊所接受手术后出现了并发症， 然而，庭审过程中，嫌疑人支持者群体制造了骚乱，不仅干扰了媒体工作，还高呼“法庭可耻”，并对检察官进行威胁。

来源：hromadske记者德尼·布拉维纳在Facebook上的帖子。

11月4日，法院对参与彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡冲突事件的瓦伦蒂娜·莫洛迪娅作出了羁押决定。她将被羁押60天，且不得保释。

国民卫队指挥官承认，从彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的西区带回的人员被拘留。

维吉夫斯基解释了因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱事件，该青少年的父母将面临何种处罚。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡-博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫对彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出了回应。

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

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