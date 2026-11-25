因涉嫌腐败的前能源与司法部长赫尔曼·加卢申科，若未能再次缴纳保释金，恐将重新被羁押。 特别反腐败检察署（SAP）解释称，此前缴纳的保释金将移交至资产管理署（ARMA），此后可能对嫌疑人采取新的羁押措施。

乌克兰新闻社（UP）在采访中获悉，乌克兰特别反腐败检察院（SAP）负责人亚历山大·克利缅科透露了这一消息。

8月底，国家反腐败局（NABU）和SAP公布了“福雷斯特·甘普”调查报告，执法部门在该调查中发现，为加卢申科缴纳的1.5亿格里夫纳保释金系非法缴纳。

该案的调查仍在进行中——目前尚不清楚为加卢申科缴纳的资金究竟来自何处。

与此同时，11月23日，最高反腐败法院（ВАКС）上诉庭受理了检察机关的申诉，并裁定将已缴纳的款项移交至资产追索与管理署（АРМА）。

“一旦该裁决得到执行，将视为作为预防措施而设定的保释金尚未缴纳，”克利缅科表示。

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他补充道，在资金从最高反腐败法院账户中划拨后，加卢申科将有5天时间重新缴纳保释金。

该期限届满后，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）可向反腐败法院（VAKS）提出申请，要求将预防措施变更为更严厉的措施。特别是，加卢申科可能再次被收押。

来源：乌克兰真理报

需要提醒的是，加卢申科可能因“福雷斯特·甘普”案再次被关押在看守所。

在“阿甘”反腐专项行动中，总统办公室副主任伊琳娜·穆德罗伊的住所也遭搜查。

国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）在“阿甘”反腐败专项行动的背景下公布了监听录音。

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