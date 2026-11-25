Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, подозреваемый в коррупции, рискует вернуться под стражу, если не внесет залог повторно. В САП пояснили, что предыдущую сумму залога передадут АРМА, после чего подозреваемому может быть избрана новая мера пресечения.

Об этом в интервью УП рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

В конце августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП опубликовали расследование «Форест Гамп», в рамках которого правоохранители выявили, что залог за Галущенко в размере 150 млн грн был внесен незаконно.

Расследование по делу еще продолжается — точно неизвестно, откуда именно поступили средства, внесенные за Галущенко.

В то же время 23 ноября апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобу прокуратуры и постановила передать внесенные средства в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

«Когда это решение будет исполнено, будет считаться, что залог, назначенный в качестве меры пресечения, не внесен», — говорит Клименко.

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Он добавляет, что после списания средств со счета ВАКС у Галущенко будет 5 дней на повторный взнос залога.

По истечении этого срока НАБУ и САП смогут обратиться в ВАКС с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую. В частности, Галущенко могут вновь поместить под стражу.

Источник: Укрправда

Напомним, Галущенко может вновь оказаться в СИЗО из-за дела «Форест Гамп».

В рамках антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп» у заместительницы главы ОП Ирины Мудрой также проходят обыски.

НАБУ и САП обнародовали записи прослушиваний в рамках антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп».

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