Były minister energii i sprawiedliwości Herman Haluszczenko, podejrzany o korupcję, ryzykuje powrót do aresztu, jeśli nie wpłaci ponownie kaucji. W SAP wyjaśniono, że poprzednia kwota kaucji zostanie przekazana do ARMA, po czym wobec podejrzanego może zostać zastosowany nowy środek zabezpieczający.

O tym w wywiadzie dla „Ukrainian Post” opowiedział szef Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) Oleksandr Klymenko.

Pod koniec sierpnia Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) oraz SAP opublikowały wyniki śledztwa „Forest Gump”, w ramach którego organy ścigania ustaliły, że kaucja za Galuszenkę w wysokości 150 mln hrywien została wpłacona niezgodnie z prawem.

Śledztwo w tej sprawie nadal trwa – nie wiadomo dokładnie, skąd pochodziły środki wpłacone za Galuszenkę.

Jednocześnie 23 listopada izba apelacyjna Wyższego Sądu Antykorupcyjnego (WAKS) uwzględniła skargę prokuratury i postanowiła przekazać wpłacone środki do Agencji ds. Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami (ARMA).

„Gdy decyzja ta zostanie wykonana, kaucja ustalona jako środek zabezpieczający zostanie uznana za niewpłaconą” – mówi Klymenko.

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Dodaje, że po odpisaniu środków z rachunku WAKS Galuszenko będzie miał 5 dni na ponowne wniesienie kaucji.

Po upływie tego terminu NABU i SAP będą mogły zwrócić się do WAKS z wnioskiem o zmianę środka zapobiegawczego na surowszy. W szczególności Galuszenko może ponownie zostać umieszczony w areszcie.

Źródło: Ukrpravda

Przypomnijmy, że Galuszenko może ponownie trafić do aresztu śledczego w związku ze sprawą „Forest Gump”.

W ramach specjalnej operacji antykorupcyjnej „Forest Gump” przeprowadzane są również przeszukania u zastępczyni szefa Urzędu Prezydenta Iryny Mudrowej.

NABU i SAP opublikowały nagrania z podsłuchów w ramach specjalnej operacji antykorupcyjnej „Forest Gump”.

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