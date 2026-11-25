在访问贝雷戈沃中学期间，弗拉基米尔·泽连斯基和彼得·马贾尔会见了该校的学生和教师，该校目前有500多名学生。交流结束后，两位政要加入了学生们的行列，与他们一起打排球。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与匈牙利总理彼得·马亚尔一同访问了位于扎卡尔帕蒂州贝雷戈沃的拉约什·科舒特中学。此次访问于11月24日进行。 两位政要考察了该校的教学工作，与教师和学生进行了交流，并参与了体育活动。弗拉基米尔·泽连斯基在Facebook上发文通报了此事。

国家元首介绍说，该中学拥有超过一个世纪的历史，明年将迎来建校125周年。目前，该校有500多名学生就读，其中包括融合教育班的学生。

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该校的教学语言为匈牙利语。同时，学生们还学习乌克兰语和英语。泽连斯基强调，尊重儿童的语言需求应成为乌克兰与匈牙利关系的重要原则之一。

他表示，在匈牙利，乌克兰儿童也享有类似的条件。特别是，布达佩斯有一所学校，他们可以在那里用母语接受教育。

总统还特别提到了该中学在全面战争背景下仍持续发展的情况。学校正在翻新教室，学生们不仅能够学习，还能参加体育活动并发展自己的才能。

泽连斯基感谢教师们的工作以及他们为孩子们创造的学习条件。他还专门发布了一段马亚尔与学生们共同参加排球比赛的视频。

11月24日，弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德会见了匈牙利总理彼得·马亚尔。总统称此次会谈内容充实，并通报了具体的协议内容。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德与匈牙利总理彼得·马亚尔会晤后发表了首次声明。

11月24日星期二，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在喀尔巴阡地区会见了匈牙利总理彼得·马贾尔。 两国领导人首先前往乌日霍罗德的荣耀山纪念碑前献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

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