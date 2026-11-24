匈牙利总理彼得·马贾尔于11月24日在贝雷戈沃与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基举行的联合记者会上宣布，将向乌克兰移交价值10亿福林（约合250万欧元）的医疗和能源设备、 药品及交通工具，总价值10亿福林（约合250万欧元）。

他表示，匈牙利迄今已在医疗、教育、基础设施、能源及发展领域向乌克兰提供了总额超过1000亿福林（2.5亿欧元）的援助。

此外， 马亚尔在Facebook上宣布，其领导的TISZA党政府决定从2026年预算中，在已规划资金之外额外拨款10亿福林，用于支持喀尔巴阡地区的匈牙利族社区，并宣布成立伊洛娜·兹里尼社会发展基金。

来源：匈牙利总理彼得·马亚尔在贝雷戈沃新闻发布会上的声明及其Facebook帖文。

11月24日，弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德会见了匈牙利总理彼得·马亚尔。总统称此次会谈内容充实，并通报了具体的协议内容。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在乌日戈罗德与匈牙利总理彼得·马亚尔会晤后发表了首次声明。

11月24日星期二，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在喀尔巴阡地区会见了匈牙利总理彼得·马贾尔。 两国领导人首先前往乌日霍罗德的荣耀山纪念碑前献花，悼念阵亡的乌克兰捍卫者，随后将举行双边会谈。

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