Podczas wizyty w liceum w Berehowie Wołodymyr Zełenski i Péter Magyar spotkali się z uczniami i nauczycielami tej placówki, do której uczęszcza ponad 500 dzieci. Po rozmowach politycy dołączyli do uczniów i zagrali z nimi w siatkówkę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z premierem Węgier Péterem Magyarem odwiedzili liceum im. Lajos Kossuth w Berehowie w Zakarpaciu. Wizyta odbyła się 24 listopada. Politycy zapoznali się z działalnością placówki, rozmawiali z nauczycielami i uczniami, a także wzięli udział w rozgrywkach sportowych. O tym poinformował Wołodymyr Zełenski w swoim poście na Facebooku.

Głowa państwa opowiedziała, że liceum ma ponad stuletnią historię i w przyszłym roku będzie obchodzić 125-lecie. Obecnie uczy się tu ponad 500 dzieci, w tym w klasach integracyjnych.

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Proces edukacyjny w placówce odbywa się w języku węgierskim. Jednocześnie uczniowie uczą się języka ukraińskiego i angielskiego. Zełenski podkreślił, że poszanowanie potrzeb językowych dzieci powinno być jedną z ważnych zasad stosunków ukraińsko-węgierskich.

Jak powiedział, podobne warunki stworzono również dla ukraińskich dzieci na Węgrzech. W szczególności w Budapeszcie działa szkoła, w której mogą one zdobywać wykształcenie w języku ojczystym.

Prezydent zwrócił również uwagę na rozwój liceum pomimo trwającej wojny na pełną skalę. W placówce odnawia się sale lekcyjne, a uczniowie mają możliwość nie tylko nauki, ale także uprawiania sportu i rozwijania swoich umiejętności.

Zelenski podziękował nauczycielom za pracę i warunki, jakie stwarzają dla dzieci. Osobno opublikował film z meczu siatkówki z udziałem Madyara i uczniów.

24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Mádarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Magyarem w Użhorodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem na Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

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