25 listopada Rada Najwyższa poparła w drugim czytaniu i w całości poprawiony projekt ustawy nr 10225-d, który określa zasady obrotu i opodatkowania aktywów wirtualnych na Ukrainie. Za dokumentem zagłosowało 271 posłów, a ośmiu było przeciw.

Dokument wprowadza kompleksowe opodatkowanie transakcji dotyczących aktywów wirtualnych na zasadzie analogicznej do papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie dodatni wynik finansowy (zysk) na koniec roku według ogólnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wymiana jednych aktywów wirtualnych na inne, zysk w granicach jednej minimalnej płacy oraz tokeny otrzymane nieodpłatnie nie będą podlegały opodatkowaniu. W przypadku już posiadanych aktywów przewidziano okres przejściowy do końca 2028 roku z obniżoną, preferencyjną stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5%.

W przypadku osób prawnych ustanawia się specjalne różnice podatkowe, transakcje związane z emisją i wymianą aktywów wirtualnych są zwolnione z podatku VAT, a dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi zabrania się korzystania z uproszczonego systemu opodatkowania.

Jednocześnie dokument określa wymagania wobec dostawców usług (giełd kryptowalut, podmiotów świadczących usługi powiernicze itp.): są oni zobowiązani do przejścia procesu autoryzacji, zarejestrowania się w ciągu 60 dni oraz corocznego składania sprawozdań dotyczących transakcji rezydentów Ukrainy, co stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia międzynarodowych standardów CARF i DAC8. Za naruszenia przewidziano kary (w okresie adaptacji rynku będą one znacznie obniżone), a także określono zasady przechowywania aktywów klientów i ochrony ich praw.

Ponadto projekt ustawy wprowadza zakaz nieuczciwej reklamy aktywów wirtualnych (w szczególności promowania kryptowalut jako środka płatniczego na Ukrainie lub obietnic gwarantowanego zysku), wzmacnia mechanizmy monitoringu finansowego i weryfikacji źródeł pochodzenia środków na wzór sektora bankowego oraz wprowadza ochronę prawną dla osób zgłaszających naruszenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2027 roku.

Źródło: Interfax-Ukraina

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy nie poparł projektu ustawy o obrocie aktywami wirtualnymi.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy określił warunki legalizacji kryptowalut w Ukrainie.

Opodatkowanie kryptowalut: Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy Ukrainy przedstawiły wyjaśnienia.

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