Dziennikarz i były poseł do parlamentu Ihor Mosijczuk zwrócił uwagę na potencjalny konflikt interesów w działaniach prokuratora Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Oleksandra Poswistaka, który zajmuje się sprawami związanymiz działalnością spółki akcyjnej „NAEK «Energoatom»”. Powodem jest fakt, że żona prokuratora pracuje w kancelarii adwokackiej „Sayenko Kharenko”, która otrzymała od „Energoatomu” kontrakt o wartości ponad 30,8 miliona hrywien.

Informację tę podał Ihor Mosijczuk w swoim wpisie opublikowanym na podstawie dokumentów i danych publicznych.

Zgodnie z jego informacjami, w czerwcu 2026 roku „Energoatom” zawarł z kancelarią prawną „Sayenko Kharenko” umowę o świadczenie usług niezależnego doradcy prawnego na rzecz Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wartość kontraktu wynosi 30 mln 840 tys. hrywien wraz z podatkiem VAT. Umowa będzie obowiązywać do końca 2027 roku.

Wśród usług przewidzianych w umowie znajdują się audyt wewnętrzny oraz ekspertyza kryminalistyczna. Stawka godzinowa partnera kancelarii prawnej wynosi 16 800 hrywien bez VAT.

Jednocześnie w oświadczeniu majątkowym prokuratora Oleksandra Poswistaka za rok 2025 zaznaczono, że jego żona Wiktoria Poswistak otrzymała 1 mln 383 tys. 606 hrywien wynagrodzenia w kancelarii adwokackiej „Sayenko Kharenko”.

Sam Oleksandr Poswistak, zgodnie z danymi z oświadczenia przytoczonymi przez Mosijczuka, otrzymał w ciągu roku w SAP wynagrodzenie w wysokości 3 mln 243 tys. 643 hrywien. W ten sposób łączny roczny dochód małżonków przekroczył 4,6 mln hrywien.

W opinii wnioskodawcy połączenie pełnienia funkcji prokuratora w sprawach związanych z „Energoatomem” oraz zatrudnienie jego żony w kancelarii prawnej, która otrzymała wielomilionowy kontrakt od tego przedsiębiorstwa, może świadczyć o konflikcie interesów i podważać bezstronność kierownictwa procesowego.

Jak informuje Mosijczuk, do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego oraz do szefa SAP Oleksandra Klymenka skierowano pismo z żądaniem zbadania tych okoliczności i odsunięcia Oleksandra Poswistaka od kierowania postępowaniem w odpowiednich sprawach.

Wnioskodawca powołuje się w szczególności na pkt 3 części pierwszej art. 77 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, który przewiduje podstawy do wyłączenia prokuratora w przypadku zaistnienia okoliczności budzących wątpliwości co do jego bezstronności.

To, czy w tej sytuacji istnieje rzeczywisty konflikt interesów i czy praca żony prokuratora wpływa na jego działalność procesową, muszą ustalić uprawnione organy.

Przypomnijmy, że były szef „Energoatomu” Kim został zwolniony z odpowiedzialności karnej z powodu upływu terminu przedawnienia.

Sąd Gospodarczy w Kijowie opowiedział się po stronie „Energoatomu” w sprawie przeciwko „Ukrenergo” dotyczącej długu z tytułu nierównowagi energii elektrycznej. Sąd zobowiązał operatora systemu elektroenergetycznego do zapłaty ponad 100,3 mln hrywien wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Powództwo zostało uwzględnione niemal w całości — sąd odmówił jedynie egzekucji kwoty 2,74 hrywny z powodu błędu w obliczeniach.

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