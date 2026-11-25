记者兼前人民代表伊戈尔·莫西丘克指出，专门反腐败检察院检察官亚历山大·波斯维斯塔克在处理与“乌克兰国家核电公司（NAEK）‘埃内尔戈阿托姆’股份有限公司”的活动相关案件。 原因在于，该检察官的妻子就职于“萨延科·哈伦科”律师事务所，而该事务所曾从“埃内戈阿托姆”获得了一份价值超过3080万格里夫纳的合同。

伊戈尔·莫西丘克在基于文件和公开数据发布的帖子中披露了这一情况。

据他透露，2026年6月，“埃内戈阿托姆”与“萨延科·哈伦科”律师事务所签订了合同，由该事务所为监事会及其各委员会提供独立法律顾问服务。 合同金额为3084万格里夫纳（含增值税）。该协议有效期至2027年底。

合同规定的服务内容包括内部审计和法证鉴定。该律师事务所合伙人的小时费率为16,800格里夫纳（不含增值税）。

与此同时，检察官亚历山大·波斯维斯塔克在2025年的财产申报中注明，其妻子维多利亚·波斯维斯塔克在“萨延科·哈伦科”律师事务所获得了138.3万 606格里夫纳的工资。

根据莫西伊丘克引用的申报数据，亚历山大·波斯维斯塔克本人当年在特别反腐败局（SAP）的工资收入为3,243,643格里夫纳。因此，这对夫妇的年总收入超过了460万格里夫纳。

申诉人认为，既担任与“埃内尔戈阿托姆”相关案件的检察官， 以及其妻子受雇于一家从该企业获得数百万合同的律师事务所，可能表明存在利益冲突，并使诉讼程序指导的公正性受到质疑。

据莫西丘克称，已向最高反腐败法院及特别反腐败局局长亚历山大·克利缅科提交请愿书，要求核查上述情况，并将亚历山大·波斯维斯塔克从相关诉讼程序的诉讼指导中撤换。

申诉人特别援引了《乌克兰刑事诉讼法典》第77条第一款第3项，该条款规定，当存在令人对其公正性产生怀疑的情形时，可作为撤换检察官的依据。

在此情况下是否存在实际利益冲突，以及检察官妻子的职业活动是否影响其诉讼活动，应由授权机关予以查明。

需要指出的是，前“乌克兰国家核电公司”负责人金因追诉时效届满而被免除刑事责任。

基辅经济法院在“乌克兰国家能源公司”与“乌克兰国家电力公司”之间关于电力不平衡债务的诉讼中，支持了“乌克兰国家核电集团”的立场。 法院责令该电力系统运营商支付超过1.003亿格里夫纳，其中包括利息和诉讼费用。该诉讼请求几乎全部得到支持——法院仅因计算错误而驳回了追讨2.74格里夫纳的请求。

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