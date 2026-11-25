Журналист и бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил о возможном конфликте интересов в действиях прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Посвистака, который участвует в делах, связанныхсвязанных с деятельностью АО «НАЭК «Энергоатом». Причиной стало то, что жена прокурора работает в адвокатском объединении «Саенко Харенко», которое получило от «Энергоатома» контракт на сумму свыше 30,8 миллиона гривен.

Об этом Игорь Мосийчук сообщил в своём посте, опубликованном на основе документов и открытых данных.

По его информации, в июне 2026 года «Энергоатом» заключил с адвокатским объединением «Саенко Харенко» договор на оказание услуг независимого юридического консультанта для Наблюдательного совета и его комитетов. Стоимость контракта составляет 30 млн 840 тыс. грн с НДС. Соглашение будет действовать до конца 2027 года.

Среди предусмотренных договором услуг — внутренний аудит и форензическая экспертиза. Почасовая ставка партнера юридической компании составляет 16 800 грн без НДС.

В то же время в декларации прокурора Александра Посвистака за 2025 год указано, что его супруга Виктория Посвистак получила 1 млн 383 тыс. 606 грн заработной платы в адвокатском объединении «Саенко Харенко».

Сам Александр Посвистак, согласно приведенным Мосийчуком данным декларации, за год получил в САП 3 млн 243 тыс. 643 грн заработной платы. Таким образом, совокупный годовой доход супругов превысил 4,6 млн грн.

По мнению заявителя, совмещение работы прокурора по делам, связанным с «Энергоатомом», и трудоустройства его жены в юридической компании, получившей многомиллионный контракт от этого предприятия, может свидетельствовать о конфликте интересов и ставить под сомнение беспристрастность процессуального руководства.

Как сообщает Мосийчук, в Высший антикоррупционный суд и руководителю САП Александру Клименко было направлено обращение с требованием проверить эти обстоятельства и отстранить Александра Посвистака от процессуального руководства в соответствующих производствах.

Заявитель ссылается, в частности, на пункт 3 части первой статьи 77 Уголовно-процессуального кодекса Украины, который предусматривает основания для отвода прокурора при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности.

Существует ли в данной ситуации реальный конфликт интересов и влияет ли работа супруги прокурора на его процессуальную деятельность, должны установить уполномоченные органы.

Напомним, бывшего руководителя «Энергоатома» Кима освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Хозяйственный суд Киева встал на сторону «Энергоатома» в деле против «Укрэнерго» о задолженности за небаланс электроэнергии. Суд обязал оператора энергосистемы выплатить более 100,3 млн грн вместе с начислениями и судебными издержками. Иск удовлетворили почти полностью — суд отказал лишь в взыскании 2,74 грн из-за ошибки в расчетах.

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