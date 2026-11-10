Енергоатом виграв суд у Укренерго на понад 100 мільйонів гривень

Господарський суд Києва став на бік «Енергоатому» у справі проти «Укренерго» щодо боргу за небаланси електроенергії. Суд зобов’язав оператора енергосистеми виплатити понад 100,3 млн грн разом із нарахуваннями та судовими витратами. Позов задовольнили майже повністю — суд відмовив лише у стягненні 2,74 грн через помилку в розрахунках.

Як зазначено в рішенні Господарського суду Києва, конфлікт між компаніями виник через оплату електроенергії в межах договору про врегулювання небалансів. Його сторони уклали ще у квітні 2019 року. «Енергоатом» звернувся до суду, оскільки не отримав від «Укренерго» повної оплати за ресурси, поставлені у вересні-листопаді 2025 року. Компанія вимагала стягнути основний борг, а також додаткові суми, які накопичилися через затримку платежів.

Суд розглянув вимоги та вирішив задовольнити їх практично в повному обсязі. Загалом із «Укренерго» мають стягнути 101,16 млн грн. До цієї суми входять:

92,49 млн грн — основний борг за небаланси електроенергії;

2,06 млн грн — три відсотки річних за прострочення оплати;

5,76 млн грн — інфляційні втрати;

847,84 тис. грн — судові витрати.

Єдине, у чому суд не погодився з позивачем, — це стягнення 2,74 грн. Цю суму виключили через арифметичну похибку в розрахунках. В іншій частині вимоги «Енергоатому» суд визнав обґрунтованими.

Чому виник борг

Основою спору став договір про врегулювання небалансів електроенергії. Такі небаланси виникають, коли фактичне виробництво або споживання електроенергії відрізняється від запланованих обсягів. Для підтримання стабільної роботи енергосистеми ці відхилення потрібно врегульовувати, а відповідні послуги та ресурси — оплачувати.

У цьому випадку «Енергоатом» стверджував, що виконав свої зобов’язання та поставив необхідні ресурси, однак «Укренерго» не розрахувалося за них у повному обсязі. Саме це й стало причиною звернення до суду. Представники «Укренерго» не погодилися з позовом і намагалися оскаржити вимоги компанії. Зокрема, вони посилалися на особливий режим банківських рахунків, через які проходять кошти на енергетичному ринку. Також сторона відповідача наполягала, що під час розрахунків потрібно врахувати проведені коригування сум.

Однак суд перевірив документи та акти, надані сторонами, і не знайшов підстав для відмови у стягненні боргу. У рішенні зазначено, що коригування не скасовують самого факту заборгованості. Крім того, «Укренерго» не надало доказів того, що повністю розрахувалося з «Енергоатомом».

Чи може «Укренерго» оскаржити рішення

Рішення Господарського суду Києва ще можна оскаржити в апеляційному порядку. Тобто воно поки не означає, що кошти вже фактично перерахували «Енергоатому». Наказ для примусового стягнення грошей видадуть після того, як рішення набере законної сили. Якщо апеляцію не подадуть або вона не змінить результат розгляду справи, «Укренерго» доведеться виконати рішення суду та погасити визначену суму боргу.

Таким чином, суд першої інстанції визнав вимоги «Енергоатому» обґрунтованими та зобов’язав «Укренерго» виплатити понад 101 млн грн. Остаточний перебіг справи залежатиме від того, чи скористається відповідач правом на апеляційне оскарження. Про це йдеться в рішенні Господарського суду.

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