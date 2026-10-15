Енергоатом обрав нових членів правління з фінансових і правових питань

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Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» визначила переможців незалежних конкурсних відборів на посади членів правління, відповідальних за фінансовий і правовий напрями діяльності компанії. Фінансовий блок очолить Антон Яковенко, а за правові питання відповідатиме Альона Перепелиця.

Переможцем конкурсу на посаду члена правління з фінансових питань (CFO) став Антон Яковенко. Посаду члена правління з правових питань (CLO) обійме Альона Перепелиця.

Конкурсні процедури проводили за підтримки міжнародних компаній із пошуку керівників вищої ланки Korn Ferry та Odgers. Офіційне призначення кандидатів відбудеться після завершення всіх юридичних процедур, передбачених законодавством і внутрішніми корпоративними документами компанії.

Антон Яковенко має понад 20 років управлінського досвіду у великих українських і міжнародних компаніях. Нині він працює генеральним директором Agricom Group.

Раніше Яковенко очолював Agrii Ukraine та Terra Food Group, а також обіймав посаду фінансового директора Roshen Group. Свою кар'єру він розпочав у компанії KPMG.

Антон Яковенко має кваліфікацію ACCA та сертифікат із корпоративного управління Української академії корпоративного управління (UCGA). Протягом професійної діяльності він залучив і реструктуризував фінансування на суму понад 400 мільйонів доларів США.

На посаді фінансового директора «Енергоатома» Яковенко відповідатиме за фінансову стійкість оператора атомних електростанцій, управління капіталом, прозорість діяльності, інвестиційну готовність і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Альона Перепелиця має понад 20 років досвіду у сфері корпоративного та регуляторного права. Значна частина її професійної діяльності пов'язана з юридичним супроводом великих підприємств нафтогазової галузі.

Наразі Перепелиця працює директоркою з правових та регуляторних питань АТ «Укргазвидобування». До цього вона понад два десятиліття обіймала керівні посади в юридичному блоці АТ «Укрнафта».

У правлінні «Енергоатома» вона опікуватиметься судово-претензійною діяльністю, дотриманням регуляторних вимог, корпоративним управлінням і юридичним захистом інтересів оператора атомних електростанцій.

Голова наглядової ради компанії Руміна Велші та голова комітету з призначень Метью Мюррей наголосили, що під час відбору кандидатів враховували їхні професійні досягнення та доброчесність. За їхніми словами, це має сприяти побудові підзвітної системи управління оператором атомних електростанцій.

Раніше наглядова рада «Енергоатома» вже визначила переможців конкурсів на посади голови правління (CEO) та члена правління з ядерної безпеки й експлуатації (CNO).

Водночас тривають конкурсні відбори на посади керівників із питань управління персоналом (CPO) та комерційної діяльності (CCO).

Крім того, компанія готується оголосити конкурс на посаду генерального інспектора, який здійснюватиме незалежний внутрішній нагляд за радіаційною безпекою.

Про це повідомляє пресслужба АТ «НАЕК «Енергоатом».

Раніше наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» обрала переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління компанії генерального директора АТ «Укргазвидобування» Юрія Ткачука. Членом правління з ядерної безпеки та експлуатації обрано Павла Павлишина, який упродовж десяти років очолював Рівненську АЕС.

Наглядова рада «Енергоатома» анонсувала незалежну перевірку після обшуків НАБУ і САП у справі Мідас.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк за час перебування на посаді заробив 5,64 млн грн.

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