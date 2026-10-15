Кабмін змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу в умовах тривалих повітряних тривог.

Навчальні заклади отримали право самостійно визначати формат занять — проводити їх у звичайних класах, облаштованих укриттях або поєднувати очну форму з дистанційною, залежно від місткості захисних споруд.

Основні положення нових правил:

Пріоритетність предметів: Якщо місткість укриття не дозволяє проводити всі заняття очно, перевага надаватиметься предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної галузей. Решту дисциплін дозволено переводити в дистанційний формат.

Вимоги до укриттів: Захисні споруди шкіл, що працюють очно, повинні бути пристосовані для тривалого перебування та обладнані навчальними місцями, освітленням, резервними джерелами живлення, інтернетом і належними санітарними умовами.

Залучення громад: Місцевим громадам рекомендовано допомагати закладам освіти та роздивлятися можливість використання інших належно облаштованих укриттів поблизу.

Гнучкість розкладів: Школи зобов'язані заздалегідь інформувати батьків про формат навчання для планування дня. Своєю чергою Міністерство освіти і науки України здійснюватиме щомісячний контроль за виконанням рішення.

Рішення уряду стало відповіддю на хвилю критики з боку освітян та батьків щодо попередніх рекомендацій МОН планувати формат навчання на тиждень уперед в умовах непередбачуваних обстрілів і тривог.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у телеграмі.

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