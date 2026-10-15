Кабмин изменил правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог

Кабинет Министров Украины принял решение об организации образовательного процесса в условиях длительных воздушных тревог.

Учебные заведения получили право самостоятельно определять формат занятий — проводить их в обычных классах, оборудованных укрытиях или сочетать очную форму с дистанционной, в зависимости от вместимости защитных сооружений.

Основные положения новых правил:

Приоритетность предметов: если вместимость укрытия не позволяет проводить все занятия в очной форме, предпочтение будет отдаваться предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической областей. Остальные дисциплины разрешено переводить в дистанционный формат.

Требования к укрытиям: Защитные сооружения школ, работающих в очном формате, должны быть приспособлены для длительного пребывания и оборудованы учебными местами, освещением, резервными источниками питания, интернетом и надлежащими санитарными условиями.

Вовлечение общин: Местным общинам рекомендуется помогать учебным заведениям и рассматривать возможность использования других должным образом оборудованных укрытий поблизости.

Гибкость расписаний: Школы обязаны заранее информировать родителей о формате обучения для планирования дня. В свою очередь Министерство образования и науки Украины будет осуществлять ежемесячный контроль за выполнением решения.

Решение правительства стало ответом на волну критики со стороны педагогов и родителей в отношении предыдущих рекомендаций МОН планировать формат обучения на неделю вперед в условиях непредсказуемых обстрелов и тревог.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

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