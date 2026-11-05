Україна та Словаччина домовилися про передачу генераторів і трьох електровозів

5 листопада у Львові відбулися міжурядові консультації України та Словаччини за участю прем'єр-міністрів Сергія Корецького та Роберта Фіцо.

За підсумками зустрічі сторони підписали спільну декларацію про співробітництво.

Словаччина передасть Україні 54 генератори до кінця листопада, а також три електровози для «Укрзалізниці», які планують вивести на колії європейського стандарту на Закарпатті.

Крім того, Словаччина виділить 500 тисяч євро енергетичної допомоги, з яких 300 тисяч спрямують на Коаліцію укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч — на медичне обладнання для українських лікарень.

Також країни домовилися про створення двомовних українсько-англійської та словацько-англійської гімназій, розвиток прикордонної співпраці та спільні енергетичні проєкти на понад 100 млн євро.

Словаччина також приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Джерело: Кабінет Міністрів України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові переговори між Словаччиною та Україною.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Європейський Союз провести екстрений саміт через стрімке зростання цін на пальне. Він заявив, що ЄС, на його думку, недостатньо реагує на наслідки нафтової кризи для країн-членів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство його країни в НАТО є важливим, однак він не хоче, щоб Словаччина була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 Альянсу.