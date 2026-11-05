Украина и Словакия договорились о передаче генераторов и трёх электровозов

5 ноября во Львове состоялись межправительственные консультации Украины и Словакии с участием премьер-министров Сергея Корецкого и Роберта Фицо.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве.

Словакия передаст Украине 54 генератора до конца ноября, а также три электровоза для «Укрзализныци», которые планируется вывести на пути европейского стандарта в Закарпатье.

Кроме того, Словакия выделит 500 тысяч евро энергетической помощи, из которых 300 тысяч будут направлены на Коалицию убежищ гражданской защиты, а 200 тысяч — на медицинское оборудование для украинских больниц.

Также страны договорились о создании двуязычных украинско-английских и словацко-английских гимназий, развитии приграничного сотрудничества и совместных энергетических проектов на сумму свыше 100 млн евро.

Словакия также присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Источник: Кабинет Министров Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 5 ноября во Львове состоятся межправительственные переговоры между Словакией и Украиной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз провести экстренный саммит в связи с стремительным ростом цен на топливо. Он заявил, что, по его мнению, ЕС недостаточно реагирует на последствия нефтяного кризиса для стран-членов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство его страны в НАТО является важным, однако он не хочет, чтобы Словакия была втянута в военный конфликт в случае применения статьи 5 Альянса.