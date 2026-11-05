5 listopada we Lwowie odbyły się międzyrządowe konsultacje między Ukrainą a Słowacją z udziałem premierów Siergieja Koreckiego i Roberta Fico.

W wyniku spotkania strony podpisały wspólną deklarację o współpracy.

Słowacja przekaże Ukrainie 54 generatory do końca listopada, a także trzy lokomotywy elektryczne dla „Ukrzaliznyci”, które planuje się wprowadzić na tory o standardzie europejskim w Zakarpaciu.

Ponadto Słowacja przeznaczy 500 tysięcy euro na pomoc energetyczną, z czego 300 tysięcy trafi do Koalicji Schronów Obrony Cywilnej, a 200 tysięcy — na sprzęt medyczny dla ukraińskich szpitali.

Kraje uzgodniły również utworzenie dwujęzycznych gimnazjów ukraińsko-angielskich i słowacko-angielskich, rozwój współpracy przygranicznej oraz wspólne projekty energetyczne o wartości ponad 100 mln euro.

Słowacja przystąpi również do Międzynarodowej Koalicji na rzecz powrotu ukraińskich dzieci.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że 5 listopada we Lwowie odbędą się międzyrządowe rozmowy między Słowacją a Ukrainą.

Premier Słowacji Robert Fico wezwał Unię Europejską do zwołania nadzwyczajnego szczytu w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw. Stwierdził, że jego zdaniem UE nie reaguje wystarczająco na skutki kryzysu naftowego dla państw członkowskich.

Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że członkostwo jego kraju w NATO jest ważne, jednak nie chce, aby Słowacja została wciągnięta w konflikt zbrojny w przypadku zastosowania artykułu 5 Sojuszu.