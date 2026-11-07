Ukraina weźmie udział w spotkaniach G7 i liczy na nową pomoc ze strony partnerów

Ukraina będzie reprezentowana na nadchodzących spotkaniach w ramach Grupy Siedmiu i oczekuje nowych wkładów krajów europejskich do programu PURL. Ponadto, według stanu na 7 listopada, przygotowywane są dodatkowe pakiety wsparcia energetycznego oraz dostawy sprzętu dla ukraińskiej logistyki.

Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak powiedział, europejscy partnerzy podjęli już wstępne zobowiązania dotyczące nowych wkładów do programu PURL. Ponadto Ukraina liczy na dodatkową pomoc dla sektora energetycznego oraz dostawy niezbędne do wsparcia logistyki.

Zełenski podziękował krajom oraz wszystkim, którzy angażują się we wsparcie Ukrainy i pomagają w jej odbudowie po rosyjskich atakach.

Przypomnijmy, że Zełenski oczekuje wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy ze strony Kongresu USA.

Wcześniej Zełenski spotkał się z królem Hiszpanii Filipem VI.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

Czytaj nas na