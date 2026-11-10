Popyt na generatory na Ukrainie wzrósł ponad czterokrotnie

W obliczu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz długotrwałych przerw w dostawach prądu Ukraińcy coraz chętniej kupują urządzenia do autonomicznego zasilania. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu dni listopada w sieci „Foxtrot” sprzedaż generatorów wzrosła ponad czterokrotnie, a stacji ładujących – 2,2-krotnie.

W ciągu pierwszych ośmiu dni listopada sprzedaż stacji ładujących wzrosła o 125% w porównaniu z pierwszym tygodniem października, a generatorów – o ponad 320%. W październiku sprzedano o 70% więcej stacji niż w zeszłym roku.



Średnia wartość paragonu za stacje ładujące wzrosła w ciągu roku o 43% i osiągnęła 45 000 UAH. Klienci przechodzą z modeli kompaktowych na modele o większej pojemności, które mogą zapewnić zasilanie awaryjne w domu. Największy wzrost odnotowano w sprzedaży stacji o pojemności 2001–2500 Wh: w październiku sprzedano ich 7,8 razy więcej niż w zeszłym roku. Natomiast sprzedaż stacji o pojemności 601–1000 W·h

spadła o 62%, a stacji o pojemności do 600 W·h – o 20%.



spadła o 62%, a stacji o pojemności do 600 W·h – o 20%. W tym roku na rynek „wkroczyła” marka Marstek, która zajęła pierwsze miejsce w sieci „Foxtrot” pod względem liczby sprzedanych stacji – dodała firma. Stabilną trójkę, tak jak dotychczas, tworzą Ecoflow, Bluetti i Anker.



W październiku sprzedaż generatorów wzrosła o 59% w porównaniu z wrześniem, a średnia wartość paragonu w skali roku wzrosła o 33% – do 28 000 UAH. Najpopularniejsze są modele o mocy 3–5 kW, a coraz większym zainteresowaniem cieszą się generatory inwerterowe.



We wrześniu i październiku sprzedaż falowników i systemów zasilania awaryjnego wzrosła o 145%, a akumulatorów – ponad trzykrotnie. Wśród falowników szczególnie widoczny jest popyt na urządzenia marki Deye.



Zapasy w głównych kategoriach są wystarczające, jednak brakuje kompaktowych stacji ładujących o mocy do 1 kW oraz generatorów dwupaliwowych o mocy około 3 kW.



Firma zapewnia 35–50% sprzedaży oficjalnie importowanych stacji ładujących – zaznaczył dyrektor generalny Foxtrot, Jurij Poliszczuk. Do zwiększonego popytu zaczęto się przygotowywać już latem – planowano dostawy i gromadzono zapasy – dodał.

Informację tę podaje magazyn Forbes Ukraine.

Przypomnijmy, że rząd przekazuje Kijowowi dodatkowe generatory do obsługi wodociągów – poinformował Korecki.

Kijówwodokanal otrzymał ponad 100 generatorów do pracy podczas przerw w dostawach prądu.

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