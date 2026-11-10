Попит на генератори в Україні злетів у понад чотири рази

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На тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру та тривалих відключень електроенергії українці дедалі активніше купують техніку для автономного живлення. Лише за перші вісім днів листопада у мережі «Фокстрот» продажі генераторів зросли більш ніж учетверо, а зарядних станцій — у 2,2 раза.

За перші вісім днів листопада продажі зарядних станцій зросли на 125% порівняно з першим тижнем жовтня, генераторів – більш ніж на 320%. У жовтні станцій купили на 70% більше, ніж торік.



Середній чек на зарядні станції за рік зріс на 43% і сягнув 45 000 грн. Покупці переходять від компактних моделей до ємніших, які можуть забезпечити резервне живлення оселі. Найбільше зросли продажі станцій ємністю 2001–2500 Вт·год: у жовтні їх купили у 7,8 раза більше, ніж торік. Натомість станції на 601–1000 Вт·год

продаються на 62% гірше, а до 600 Вт·год – на 20%.



продаються на 62% гірше, а до 600 Вт·год – на 20%. Цього року на ринок «увірвався» бренд Marstek, який посів перше місце у «Фокстрот» за кількістю проданих станцій, додали в компанії. Стабільну трійку, як і раніше, становлять Ecoflow, Bluetti та Anker.



У жовтні продажі генераторів зросли на 59% порівняно з вереснем, середній чек за рік збільшився на 33% – до 28 000 грн. Найпопулярніші моделі потужністю 3–5 кВт, дедалі більше цікавляться інверторними.



У вересні–жовтні продажі інверторів і систем резервного живлення зросли на 145%, акумуляторних батарей – більш ніж утричі. Серед інверторів особливо помітний попит на обладнання Deye.



Запаси в основних категоріях достатні, проте бракує компактних зарядних станцій потужністю до 1 кВт та двопаливних генераторів на близько 3 кВт.



Компанія забезпечує 35–50% продажів офіційно імпортованих зарядних станцій, зазначив СЕО Фокстрот Юрій Поліщук. До підвищеного попиту почали готуватися ще влітку – планували поставки та формували запаси, додав він.

Про це пише Forbes Ukraine.

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