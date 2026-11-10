Спрос на генераторы в Украине вырос более чем в четыре раза

На фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру и длительных отключений электроэнергии украинцы всё активнее приобретают оборудование для автономного энергоснабжения. Только за первые восемь дней ноября в сети «Фокстрот» продажи генераторов выросли более чем в четыре раза, а зарядных станций — в 2,2 раза.

За первые восемь дней ноября продажи зарядных станций выросли на 125% по сравнению с первой неделей октября, генераторов — более чем на 320%. В октябре станций купили на 70% больше, чем в прошлом году.



Средний чек на зарядные станции за год вырос на 43% и достиг 45 000 грн. Покупатели переходят от компактных моделей к более емким, которые могут обеспечить резервное питание дома. Больше всего выросли продажи станций емкостью 2001–2500 Вт·ч: в октябре их купили в 7,8 раза больше, чем в прошлом году. Зато станции мощностью 601–1000 Вт·ч

продаются на 62% хуже, а до 600 Вт·ч — на 20%.



продаются на 62% хуже, а до 600 Вт·ч — на 20%. В этом году на рынок «ворвался» бренд Marstek, занявший первое место в «Фокстроте» по количеству проданных станций, добавили в компании. Стабильную тройку, как и раньше, составляют Ecoflow, Bluetti и Anker.



В октябре продажи генераторов выросли на 59% по сравнению с сентябрем, средний чек за год увеличился на 33% – до 28 000 грн. Наибольшей популярностью пользуются модели мощностью 3–5 кВт, при этом все больше внимания уделяется инверторным моделям.



В сентябре–октябре продажи инверторов и систем резервного питания выросли на 145%, аккумуляторных батарей — более чем в три раза. Среди инверторов особенно заметный спрос на оборудование Deye.



Запасы в основных категориях достаточны, однако не хватает компактных зарядных станций мощностью до 1 кВт и двухтопливных генераторов мощностью около 3 кВт.



Компания обеспечивает 35–50% продаж официально импортируемых зарядных станций, отметил генеральный директор «Фокстрот» Юрий Полищук. К повышенному спросу начали готовиться еще летом — планировали поставки и формировали запасы, добавил он.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Напомним, что правительство передает Киеву дополнительные генераторы для работы водоканала — Корецкий.

«Киевводоканал» получил более 100 генераторов для работы во время отключений света.

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