Київводоканал отримав понад 100 генераторів для роботи під час відключень світла

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Система водопостачання та водовідведення Києва лише частково готова до аварійних ситуацій. Попри отримання понад 100 генераторів, резервне обладнання не може повністю замінити централізоване електропостачання, тому ризики перебоїв у роботі системи залишаються.

Зранку понеділка, 2 листопада, в окремих районах на Лівому березі Києва спостерігаються перебої з водопостачанням.

За словами мера Віталія Кличка, наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, встановлені протягом повномасштабної війни, і очікує на поставку високопотужних систем із-за кордону. Водночас якщо система водовідведення міста повністю покрита резервним живленням, то із водопостачанням залишаються технологічні ризики.

Кличко наголосив, що генератори призначені для роботи в надзвичайних умовах і не можуть працювати безперервно.

«Фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення. На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема в столиці», – зазначив мер.

Днем раніше у чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення.

До цього у Києві також впав тиск води через знеструмлення інфраструктури.

Тим часом у Білій Церкві через влучання БпЛА зупинять водопостачання.

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