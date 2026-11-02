Київводоканал отримав понад 100 генераторів для роботи під час відключень світла
Система водопостачання та водовідведення Києва лише частково готова до аварійних ситуацій. Попри отримання понад 100 генераторів, резервне обладнання не може повністю замінити централізоване електропостачання, тому ризики перебоїв у роботі системи залишаються.
Зранку понеділка, 2 листопада, в окремих районах на Лівому березі Києва спостерігаються перебої з водопостачанням.
За словами мера Віталія Кличка, наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, встановлені протягом повномасштабної війни, і очікує на поставку високопотужних систем із-за кордону. Водночас якщо система водовідведення міста повністю покрита резервним живленням, то із водопостачанням залишаються технологічні ризики.
Кличко наголосив, що генератори призначені для роботи в надзвичайних умовах і не можуть працювати безперервно.
«Фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення. На жаль, ворог посилює атаки й продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема в столиці», – зазначив мер.
Днем раніше у чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення.
До цього у Києві також впав тиск води через знеструмлення інфраструктури.
Тим часом у Білій Церкві через влучання БпЛА зупинять водопостачання.