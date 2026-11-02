Kijówwodokanal otrzymał ponad 100 generatorów do pracy podczas przerw w dostawie prądu

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Kijowie jest tylko częściowo przygotowany na sytuacje awaryjne. Pomimo otrzymania ponad 100 generatorów, sprzęt rezerwowy nie jest w stanie w pełni zastąpić scentralizowanego zasilania elektrycznego, dlatego nadal istnieje ryzyko zakłóceń w działaniu systemu.

Od poniedziałku rano, 2 listopada, w niektórych dzielnicach na lewym brzegu Kijowa odnotowuje się przerwy w dostawach wody.

Według burmistrza Witalija Kliczki, obecnie „Kijówwodokanal” dysponuje 103 generatorami o mocy od 15 kW do 1 MW, zainstalowanymi w trakcie wojny na pełną skalę, i oczekuje na dostawę systemów o dużej mocy z zagranicy. Jednocześnie, o ile system kanalizacji miejskiej jest w pełni zasilany z rezerwowych źródeł, to w przypadku zaopatrzenia w wodę nadal istnieją ryzyka technologiczne.

Kliczko podkreślił, że generatory są przeznaczone do pracy w warunkach nadzwyczajnych i nie mogą działać nieprzerwanie.

„Specjaliści potrzebują czasu, aby w sytuacji nadzwyczajnej przełączyć system na zasilanie rezerwowe. Niestety wróg nasila ataki i nadal niszczy jednolity system energetyczny Ukrainy. Ma to wpływ również na system zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza w stolicy” – zaznaczył burmistrz.

Tymczasem po krótkiej przerwie przywrócono ruch pociągów na „czerwonej” linii metra w Kijowie.

Przypomnijmy, że rano 2 listopada z powodu braku napięcia w sieciach energetycznych w Kijowie częściowo wstrzymano ruch metra.

Rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

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