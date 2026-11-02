基辅自来水公司获得了100多台发电机，用于在停电期间维持运营

基辅的供水和排水系统仅在一定程度上做好了应对突发事件的准备。尽管已获得100多台发电机，但备用设备无法完全替代集中供电，因此系统运行中断的风险依然存在。

11月2日（周一）上午，基辅左岸部分地区出现供水中断。

据市长维塔利·克利奇科称，目前“基辅水务公司”拥有103台功率在15千瓦至1兆瓦之间的发电机，这些设备是在全面战争期间安装的，目前正等待从国外运来的大功率系统。 与此同时，虽然该市的排水系统已完全由备用电源覆盖，但供水系统仍存在技术风险。

克利奇科强调，这些发电机专为紧急情况设计，无法持续不间断运行。

“专家们需要时间，才能在紧急情况下将系统切换至备用电源。遗憾的是，敌人正在加剧攻击，并继续破坏乌克兰的统一电力系统。这也会影响供水系统，特别是首都的供水系统，”市长指出。

与此同时，经过短暂中断后，基辅地铁“红色”线路的列车运行已恢复。

需要提醒的是，11月2日上午，由于基辅电网断电，地铁部分线路曾暂停运行。

11月2日上午，由于电网断电，首都多条线路的电动交通暂时停运。受影响的包括博尔沙吉夫斯卡高速有轨电车线，以及基辅的多条大道和街道。

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