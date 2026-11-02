«Киевводоканал» получил более 100 генераторов для работы во время отключений электроэнергии

Система водоснабжения и водоотведения Киева лишь частично готова к чрезвычайным ситуациям. Несмотря на получение более 100 генераторов, резервное оборудование не может полностью заменить централизованное электроснабжение, поэтому риски перебоев в работе системы сохраняются.

Утром в понедельник, 2 ноября, в отдельных районах на Левом берегу Киева наблюдаются перебои с водоснабжением.

По словам мэра Виталия Кличко, в настоящее время «Киевводоканал» располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт, установленными в ходе полномасштабной войны, и ожидает поставку высокомощных систем из-за рубежа. В то же время, если система водоотведения города полностью обеспечена резервным питанием, то с водоснабжением остаются технологические риски.

Кличко подчеркнул, что генераторы предназначены для работы в чрезвычайных условиях и не могут работать непрерывно.

«Специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание. К сожалению, враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это сказывается и на системе водоснабжения, в частности в столице», — отметил мэр.

Между тем после небольшой паузы движение поездов на «красной» линии метро в Киеве возобновлено.

Напомним, что утром 2 ноября из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве частично остановилось метро.

Утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

Читай нас в